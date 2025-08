Papa Leão XIV apela à construção de "mundo mais humano"

O Papa Leão XIV exortou hoje à construção de "um mundo mais humano" e justo, no Jubileu da Juventude, com centenas de milhares de pessoas de vários países a assistir.

"Reflitam sobre a vossa maneira de viver e busquem a justiça para construir um mundo mais humano, sirvam os pobres e, assim, deem testemunho do bem que sempre gostaríamos de receber dos nossos semelhantes", declarou o pontífice.

O Papa deslocou-se hoje à esplanada de Tor Vergata, na periferia de Roma, para presidir a uma vigília de oração com milhares de jovens vindos de 146 países para participar no Jubileu da Juventude.

Leão XIV chegou de helicóptero e depois percorreu todo o local a bordo do veículo papal, enquanto saudava e abençoava os jovens que o esperavam com emoção, alguns deles chegando mesmo a acompanhar a comitiva pontifícia a correr.

Depois, pegou na cruz do Jubileu e liderou a pé uma procissão com dezenas de jovens até ao palco onde presidiu ao evento.

O Papa dedicou o momento a responder a três perguntas feitas por três jovens: em inglês, sua língua materna; em espanhol, sua língua adotiva pelos seus muitos anos de missão e episcopado no Peru, e em italiano.

Na primeira pergunta, a jovem mexicana Dulce María perguntou como se pode construir uma amizade sincera ou um amor genuíno numa época marcada pela tecnologia e pelas redes sociais.

Estas últimas ferramentas, sustentou Leão XIV citando os ensinamentos do Papa Francisco, são "uma oportunidade extraordinária de diálogo", mas advertiu que "se tornam ambíguas quando são dominadas por lógicas comerciais".

Durante o evento, o pontífice lembrou os jovens que não puderam participar deste Jubileu multitudinário por terem morrido antes de ele começar.

Do palco, referiu os nomes da espanhola María Cobo, de 20 anos, e da egípcia Pascale Rafic, de 18. De acordo com a agência espanhola Efe, Cobo morreu no dia 30 de julho, antes de chegar a Roma, enquanto Rafic sofreu uma insuficiência cardíaca na véspera.

"Digo isto, esta tarde, pensando em duas raparigas, María, 20 anos, espanhola, e Pascale, 18 anos, egípcia, ambas tinham decidido vir a Roma para o Jubileu da Juventude e a morte as acolheu nestes dias", referiu o Papa, entristecido, diante de uma multidão que irrompeu em aplausos.

Leão XIV pediu ainda para que se rezasse por outro rapaz espanhol, Ignacio González, que teve de ser internado no hospital romano Bambino Gesu.

O dia em Tor Vergata, no mesmo cenário da histórica Jornada Mundial da Juventude de João Paulo II em 2000, foi animado com espetáculos, a dança do espanhol Sergio Bernal e as vozes do grupo Hakuna.