Vais estudar para fora da Madeira? Programa Estudante Insular 2025/2026

A Intertours é uma agência de viagens aderente ao Programa Estudante Insular 2025/2026.

Ao abrigo deste programa tens direito a 4 viagens de ida e volta ou 8 separadas para Portugal continental ou Açores por apenas 59€.

Limites máximos por viagem:

Funchal / Continente / Funchal – 400€

Porto Santo / Continente / Porto Santo - 500€

Funchal / Açores / Funchal – 600€

O que é que precisas para iniciar este processo?

Cartão de Cidadão com morada na RAM ou comprovativo;

Comprovativo de matrícula no ensino superior

Declaração de sub-rogação assinada;

Cópia certificada do cartão de cidadão (recolhida presencialmente ou por correio).

Para mais informações, consulta o nosso blog: Programa Estudante Insular | Viajar por apenas 59€

Concentra-te no teu futuro e transforma o teu sonho em realidade.

Conta connosco para te ajudar nesta nova etapa da tua vida!

Para informações mais detalhadas ou reservas, visita as nossas agências ou contacta-nos:

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30, 3º - 291 208 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTO: @ADOBESTOCK