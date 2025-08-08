Vais estudar para fora da Madeira? Programa Estudante Insular 2025/2026
A Intertours é uma agência de viagens aderente ao Programa Estudante Insular 2025/2026.
Ao abrigo deste programa tens direito a 4 viagens de ida e volta ou 8 separadas para Portugal continental ou Açores por apenas 59€.
Limites máximos por viagem:
- Funchal / Continente / Funchal – 400€
- Porto Santo / Continente / Porto Santo - 500€
- Funchal / Açores / Funchal – 600€
O que é que precisas para iniciar este processo?
- Cartão de Cidadão com morada na RAM ou comprovativo;
- Comprovativo de matrícula no ensino superior
- Declaração de sub-rogação assinada;
- Cópia certificada do cartão de cidadão (recolhida presencialmente ou por correio).
Para mais informações, consulta o nosso blog: Programa Estudante Insular | Viajar por apenas 59€
Concentra-te no teu futuro e transforma o teu sonho em realidade.
Conta connosco para te ajudar nesta nova etapa da tua vida!
Para informações mais detalhadas ou reservas, visita as nossas agências ou contacta-nos:
Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 |
Avenida Arriaga, 30, 3º - 291 208 900
Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880
Email: [email protected]
FOTO: @ADOBESTOCK