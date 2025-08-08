Nova concessão das vias rápidas será por 30 anos
A notícia que faz a manchete da edição desta sexta-feira dá conta de que a nova concessão das vias rápidas será por 30 anos. O concurso internacional deverá arrancar no próximo ano e vai abranger todos os troços da nova circular ao Funchal, bem como as novas faixas que estão a ser estudadas para solucionar o problema do trânsito a Oeste.
Nesta edição, são notícia as cirurgias canceladas por falta de camas. Os doentes com patologias de diversas especialidades não sabem quando serão reagendadas as intervenções. As ‘altas problemáticas’ estarão na origem do problema.
Nas breve da capa, saiba que as empresas terão acesso a mais de 11 milhões para inovação. As candidaturas a sistema de incentivos vão até 30 de Setembro.
Destacamos, também, que o Funchal Summer Fest regressa ao Parque de Santa Catarina a 30 de Agosto; e que o alojamento local é alvo de críticas em Santa Luzia, quando a Câmara do Funchal decidiu suspender novas licenças, em prédios de habitação, por seis meses.
Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto na versão e-paper, como em papel. Para estar a par das últimas da Região, do País e do Mundo, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.
Bom dia, com boas leituras!