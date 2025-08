Espanhola UGT alarga greve no 'handling' da Ryanair a todas as bases em Agosto

A espanhola UGT estendeu a todas as suas bases em Espanha a greve marcada a partir de 15 de agosto no 'handling' (assistência em terra nos aeroportos) da companhia aérea Ryanair.

A greve na Azul Handling (subsidiária da Ryanair) terá lugar nos dias 15, 16 e 17 de agosto e continuará todas as quartas, sextas, sábados e domingos até 31 de dezembro de 2025, disse a UGT em comunicado, citado pela agência Efe.

A greve afetará todas as bases e centros de trabalho da empresa em Espanha e terá lugar entre as 5:00 e as 9:00, as 12:00 e as 15:00 e as 21:00 e as 23:59.

As bases da Ryanair em Espanha, segundo o seu próprio site, são em Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Málaga, Alicante, Ibiza, Palma de Maiorca, Girona, Tenerife Sul, Lanzarote e Santiago.

A UGT já tinha convocado na passada sexta-feira, em conjunto com a CGT, 22 dias de greve ao longo do ano, embora esta convocatória estivesse limitada apenas ao aeroporto de Barajas, em Madrid, situação que agora se alarga a todas as bases.

A greve é motivada pelas sanções contra os trabalhadores que se recusem a trabalhar em horas não obrigatórias, com punições que podem ir até 36 dias sem emprego ou salário, e por isso, segundo a organização, a responsabilidade direta por esta greve "será única e exclusivamente da empresa e do seu comportamento imprudente para com os trabalhadores".

O secretário federal do sindicato dos FeSMC-UGT, José Manuel Pérez Grande, denunciou que a Azul Handling mantém "uma estratégia de precariedade e pressão sobre os trabalhadores que viola os direitos laborais básicos e ignora sistematicamente as reivindicações sindicais".

A UGT exige que a empresa retire as sanções, cumpra as decisões da Comissão Paritária e abra imediatamente um verdadeiro processo de negociação, que permita melhorar as condições de trabalho dos mais de 3.000 trabalhadores afetados em todo o país.