Hamas acusa Netanyahu de contar "uma série de mentiras" sobre Gaza

O grupo islamita palestiniano Hamas acusou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de contar "uma série de mentiras", após declarações em que defendeu a ocupação da Cidade de Gaza como a "melhor forma" de acabar com a guerra.

"Tudo o que disse é uma série de mentiras. É incapaz de encarar a verdade e, em vez disso, trabalha para a distorcer e ocultar", comentou o assessor de imprensa do chefe do gabinete político do Hamas em declarações à agência France Presse (AFP).

Taher al-Nounou reagia a uma conferência de imprensa de Netanyahu, hoje em Jerusalém, sobre o plano israelita para a nova fase da ofensiva na Faixa de Gaza, que prevê a ocupação da principal cidade do enclave, a deslocação de centenas de milhares dos seus habitantes e o alargamento das operações militares aos campos de refugiados na costa central do território.