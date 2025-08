Israel insiste que derrota do Hamas é fundamental

O ministro da Defesa israelita defendeu hoje que o país deve tomar "todas as medidas necessárias para derrotar o Hamas" na Faixa de Gaza.

"A derrota do [movimento islamita palestiniano] Hamas em Gaza, ao mesmo tempo que cria as condições para o regresso dos reféns, é o principal objetivo da guerra em Gaza. E devemos tomar todas as medidas necessárias para o alcançar", disse Israel Katz, citado num comunicado do gabinete.

O ministro "vai apresentar esta posição ainda hoje" ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de acordo com a mesma nota.

Uma reunião do gabinete de segurança israelita, um órgão restrito que trata de assuntos militares, foi anunciada pelos meios de comunicação social locais, embora a realização ainda não tenha sido oficialmente confirmada.

O gabinete do primeiro-ministro anunciou na segunda-feira que se preparava para emitir novas instruções ao Exército sobre a condução da guerra no território palestiniano, em retaliação pelo ataque lançado pelo Hamas em Israel a 07 de outubro de 2023.

Numa visita hoje às tropas na Faixa de Gaza, Katz afirmou que tinha "formulado a posição sobre as medidas políticas e de segurança que Israel deve tomar para garantir a consecução dos objetivos da guerra".

"Assim que a liderança política tomar as decisões necessárias, os militares, como fizeram em todas as frentes de guerra até agora, vão implementar profissionalmente a política determinada", acrescentou o ministro, citado em comunicado.

"Devemos garantir a segurança das comunidades israelitas, mantendo uma presença permanente das Forças de Defesa de Israel (IDF) numa zona de segurança periférica em pontos estratégicos de Gaza, a partir dos quais os ataques às comunidades e o contrabando de armas para Gaza possam ser evitados", indicou Katz.