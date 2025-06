Operação "Viajar sem pressa" fiscaliza velocidade a partir de hoje

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam esta quarta-feira a campanha "Viajar sem pressa" para alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, esta é a sexta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano, a realizar mensalmente, segundo um comunicado conjunto da ANSR, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

À semelhança de 2024, no PNF de 2025 os temas das campanhas de sensibilização e de fiscalização são: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

No âmbito da campanha, que termina na quarta-feira dia 11 de junho, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", ficam a cargo da PSP e da GNR.

As autoridades lembram que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

A ANSR, a GNR e a PSP recordam que a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.