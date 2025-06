Mais de 2.000 conteúdos para menores com propaganda terrorista detectados na Europa

Mais de 2.000 conteúdos com propaganda terrorista e extrema-direita violenta dirigida a menores foram detetados nas principais redes sociais durante uma operação coordenada pela Europol e que contou com a colaboração da polícia portuguesa, foi hoje divulgado.

Em plataformas como o Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, X ou Pinterest foram encontrados conteúdos com imagens ou vídeos de crianças com mensagens extremistas, conteúdo direcionado a pais radicalizados para educar os filhos como futuros jihadistas e recursos gerados com inteligência artificial ou elementos de gamificação adaptados para crianças.

A Europol, a agência da União Europeia para a cooperação policial, alertou em comunicado que os dados recentes fornecidos revelam que menores de idade estão atualmente envolvidos em mais de 70% dos mercados criminosos e lembra que proteger crianças do recrutamento e exploração por redes criminosas é uma das suas principais prioridades.

A operação detetou também conteúdos que glorificam menores envolvidos em ataques terroristas ou que exploram a imagem de crianças vítimas em zonas de conflito com o objetivo de incitar ódio e violência.

Durante a operação foram também detetados materiais que usavam cenas populares entre adolescentes, como imagens de lutas de artes marciais mistas, conhecidas pela sigla em inglês MMA, sobrepostas a discursos violentos.

Um dos elementos mais preocupantes observados durante o exercício é o uso crescente de táticas de manipulação emocional com mensagens menos ideológicas e mais focadas em gerar vínculos afetivos com os usuários, destaca.

Além de Portugal, participaram na operação, que decorreu entre 14 de abril e 27 de maio, polícias de Espanha, Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Canadá, Dinamarca, Eslovénia, Hungria, Irlanda, Malta, Reino Unido, República Checa, Sérvia e Ucrânia.