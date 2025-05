"Propaganda de sucesso" não se reflecte nas condições de vida, diz o JPP

Élvio Sousa fez a intervenção de abertura na sessão plenária de hoje, começando por referir o "escasso" número de propostas na agenda do parlamento - há apenas três pontos na ordem de trabalhos -, dirigindo-se aos que se colocaram "em bicos de pés", por terem mais iniciativas. "A quantidade não é sinónimo de qualidade", sublinha o deputado do JPP que lembra que o papel de um partido político não se pesa "pela quantidade de propostas, muitas delas a granel".

O líder parlamentar do JPP também referiu a tendência do PSD de, sempre que se aproximam eleições autárquicas, tentar "transformar" o parlamento "numa assembleia autárquica".

Élvio Sousa abordou o que considera "problemas reais" dos madeirenses, começando por afirmar que "apesar do crescimento económico e dos indicadores positivos, a propaganda de sucesso não tem correspondência no alívio das despesas das famílias, nem se reflecte no crescimento dos salários".

O deputado do JPP recordou os números da pobreza que "envergonham" e mostram que "um em cada quatro madeirenses está em risco de pobreza" e a Região revista "a maior taxa de desemprego jovem do país". O custo de vida é dos mais elevados e, na saúde, há grandes listas de espera. Falta de lares para idosos e agricultores que "continuam a ser parentes pobres" são outros problemas graves.

Élvio Sousa referiu as que considera serem áreas prioritárias para esta legislatura.

Redução do custo de vida, com redução da carga fiscal, bem como investimentos e medidas de fundo para a saúde e coesão social, são prioridades.

Nos transportes, lembra a urgência de regulamentar o subsídio de mobilidade para que os madeirenses só tenham de pagar a sua parte na compra de uma viagem e a criação da linha de ferry.

Na habitação, o JPP defende a construção de mais casas, utilizando as receitas extraordinárias.

Aprofundar a Autonomia e o reconhecimento do Centro Internacional de Negócios como "instrumento estratégico de interesses nacional", são outras propostas, tal como a criação de uma Estrutura de Missão para saber quanto custa viver nas ilhas.