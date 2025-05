Mais de 100 milhões de euros da Europa

A maior fatia dos fundos de investimento para a Região destina-se às entidades públicas. Programas dos vários domínios têm de ser lançados nos próximos 12 meses. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Maio.

"Concursos metem água" é, por seu turno, o assunto que lhe damos a conhecer na rubrica 'No Rasto de' de hoje. A ARM lança o terceiro procedimento para a obra no sistema adutor Machico-Funchal, por mais do dobro do valor inicial, para não perder o financiamento do PRR.

Na política, "IL concorre em apenas quatro dos onze concelhos".

"Região investe 18 milhões na soberania digital" é outra das notícias em destaque nesta edição.

Para 'fechar' a primeira de hoje: "Dois detidos e seis multados no passeio motard". PSP detecta álcool a mais, desobediência, falta de documentos e condução perigosa.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.