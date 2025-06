Política, guerra e desporto nas capas dos jornais nacionais

Público:

- "AD, PS e Chega unem-se para eleição de Aguiar-Branco como presidente da AR"

- "A partir de Portugal. Adolescente acusado de instigar massacre no Brasil queria ser popular"

- "Karol Nawrocki. Conservador, 'hooligan' e anti-LGBT: o novo Presidente da Polónia"

- "Plano para as Migrações. Atrasos no reagrupamento e nas renovações marcam primeiro ano"

- "20.ª edição do festival. Na Fotografia Europeia, há uma geração Z que cresce e desobedece"

- "Sampaio da Nóvoa. Petição sobre Gaza: 'Não podemos ficar em silêncio'"

- "Rafael Quintas. Um novo Rooney ou mais um José Gomes. O médio do Benfica foi o melhor jogador do europeu sub-17"

- "'Franchising'. Cláusulas abusivas em contratos caem em tribunal"

Correio da Manhã:

- "Homicídio em Oliveira do Bairro. Mata e foge com dinheiro e joias"

- "Benfica. Carreras quer sair já"

- "Sporting. Nápoles avança para Gyokeres"

- "FC Porto. Martin Anselmi desespera por Gabri Veiga"

- "Buscas por Maddie regressam em força no Algarve"

- "CM conta tudo. Português abatido na Ucrânia passou fome em combate"

- "MP arquiva queixa. Balsemão vítima de denúncia anónima"

- "Alerta para burlas com trabalho 'online'"

- "Criminoso preso. Homem de 63 anos viola vizinha de 84 em Baião"

- "Humilhação. Aviação russa sofre golpe"

- "Regressa hoje. Fantasma da prescrição ameaça 'Marquês'"

Jornal de Notícias:

- "Falta de habitação acessível empurra portugueses para parques de campismo"

- "Homicida em fuga disse onde estava o corpo de Conceição"

- "Pizarro promete cinco mil fogos com rendas moderadas no Porto"

- "Campeões. Talento à solta na nova geração de ouro"

- "Liga das Nações. Seleção quer quebrar uma maldição alemã com 25 anos"

- "Aniversário JN. Empresas nacionais são pequenas e incapazes de pagar melhores salários"

- "Pena máxima por matar duas mulheres no Centro Ismaili"

- "Feira. Há 150 candidatos por cada vaga aberta na fábrica da Lufthansa"

- "Parlamento. Chega e PS aceitam Aguiar-Branco na presidência da AR"

- "Gondomar. Ex-deputado do PS lança candidatura independente à Câmara"

Diário de Notícias:

- "Procura de viagens para o verão bate novo recorde"

- "Álvaro Beleza. 'Neste momento, PS tem de ter paz interna para vencer as autárquicas'"

- "Um ano do Plano para as Migrações. Estrutura de Missão cumpre metas. Mas ação da AIMA continua a ser criticada por quem está no terreno"

- "Feira do Livro. Mais do que vender, editoras valorizam contacto direto com leitores"

- "Talento. Rafael Quintas. O melhor jogador do Europeu Sub-17 a quem chama 'presidente'"

- "Presidenciais. Marques Mendes inicia 'Causas da Presidência' a debater defesa europeia"

- "Ivan Krastev, Presidente do Center for Liberal Strategies. 'Trump tem um medo genuíno da guerra. Não é um belicista'"

- "Patrícia Gonçalves, deputada do Chega. 'Não é uma revisão constitucional que vai resolver os problemas do país'"

- "Diplomacia. Reconhecimento das anexações é condição russa para cessar-fogo"

i:

- "infernal"

- "Pesadelo na Riviera do Médio Oriente"

- "Fome extrema, edifícios arrasados, falta de tudo. A situação em Gaza é desesperada"

- "50 mil mortos. Os relatos, os números, os momentos-chave e as imagens do conflito"

- "O papel do Irão, as negociações com os EUA e o percurso de Netanyahu"

Negócios:

- "#Poder de fazer acontecer. 'Falta-nos músculo financeiro privado' em Angola. Francisco Alegre Duarte, diplomata económico do ano"

- "Concorrência propõe sigilo no preço-base dos concursos públicos"

- "Entrevista. Morgan Housel. 'Investir no mercado de capitais é como plantar uma árvore'"

- "Radar África. Esquemas de corrupção tiram 130 mil milhões ao continente africano"

- "Impostos. Reembolsos de IRS encolhem 200 milhões no primeiro mês"

- "Automóvel. Vendas da Tesla em Portugal afundaram 64% em maio"

- "Indústria. Esteves e Família Relvas resgatam negócios de grupo Pereira Coutinho"

Jornal Económico:

- "Mota fecha 490 milhões em contratos e ataca Brasil"

- "O império dos frangos, patos e perus"

- "'14 dos 27 países da UE pediram suspensão de Schengen'"

- "Porque falham tantos processos de sucessão em Portugal?"

- "'Para Putin, a Rússia é uma democracia moderna'. Michel Eltchaninoff"

- "Empresa de armas alvo de buscas por suspeita de corrupção"

- "'Não precisamos da energia de Espanha, mas ajuda nos preços'. Paulo Carmona"

- "BPI passa a ser o maior banco se comprar Novobanco"

Record:

- "Benfica. Dahl feito. Otamendi a seguir. Águias arrumam a casa antes do Mundial de Clubes"

- "Sporting. Gyokeres à espera do destino. Sueco vê saída como provável"

- "FC Porto. Vasco Sousa sem medo. Médio recuperou em tempo recorde"

- "Operação Pretoriano. Comissário revela influência do clube na PSP do Porto"

- "Seleção. Rúben Dias. 'Vitinha pode pensar na Bola de Ouro'"

- "Martínez corta Nuno Tavares"

A Bola:

- "Leões tentam segurar Morita. Japonês em final de contrato com o Sporting pode até sair a custo zero em 2026"

- "Benfica. Cristóvão Carvalho. 'Sou candidato à presidência'"

- "Dahl fechado com a Roma por Euro9 M"

- "Seleção. Martínez não compreende: 'Ganhei 10 jogos em 10 e fui criticado'"

- "Rúben Dias 'cheio de vontade' de jogar Liga das Nações"

- "FC Porto. Gabri Veiga pronto para retomar o ritmo europeu"

- "A Bola ao Centro. O 'deserto' da Liga de Lisboa para baixo"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Gabri é muito acima da média'. Espanhol está a chegar ao Dragão e o central Jorge Fernandes traça o perfil. A posição certa em campo e a readaptação à Europa"

- "Sporting. Geny Catamo no radar do Aston Villa"

- "Gyokeres finta perguntas sobre o futuro"

- "Norwich possível destino para Kovacevic"

- "UEFA. Saiba tudo sobre os possíveis adversários dos portugueses"

- "Seleção. 'Vitinha pode sonhar com a Bola de Ouro'. Rúben Dias destaca a época do médio do Paris SG. Confiança em alta para a Liga das Nações"

- "Benfica. Samuel Dahl vai custar 9 milhões"

- "Monterrey equaciona comprar Arthur Cabral"

- "Braga. 'Jackpot' à vista com Banza e Roberto. Besiktas avança pelo congolês e Bétis quer espanhol"

- "Liga. Aves SAD. Nenê mais um ano"

- "E. Amadora. José Faria continua"

- "Rio Ave. Panzo renova"

- "Arouca. Popovic assina até 2028"

- "Boavista. Bozenik explode e quer sair"