Funchal distinguido com o galardão Funchal Município Amigo do Desporto

No âmbito do Seminário Nacional dos Municípios Amigos do Desporto, que decorreu esta semana, com o Funchal como cidade anfitriã, a Câmara Municipal do Funchal foi distinguida com o galardão Município Amigo do Desporto.

O galardão foi entregue pelas mãos de Pedro Mortágua Soares, gestor da Cidade Social, plataforma responsável pelos programas 'Município Amigo do Desporto' e 'Autarquia Solidária',

"Esta distinção, atribuída pela plataforma Cidade Social, que foi recebida pela vereadora Helena Leal, que tutela, entre outras áreas, o desporto e a juventude, reconhece o trabalho contínuo e estruturado desenvolvido pelo Município do Funchal na área do desporto", revela a autarquia.

A Câmara Municipal do Funchal, desde 2021, tem vindo a reforçar os apoios na área do desporto, quer no âmbito do apoio ao associativismo, a clubes e associações, bem como no apoio a eventos desportivos..

O programa criado pelo actual executivo municipal para a formação de jovens atletas, em concreto com o Programa Jovem Atleta.

Aliás, nesta semana, mais concretamente a 27 de Maio, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, decorreu a cerimónia de assinatura de protocolos de apoio financeiro entre o Município do Funchal e 51 entidades desportivas.

O investimento total ascendeu a 780.065,62 euros, dos quais 615.615,62 euros são destinados ao Associativismo Desportivo e 164.450,00 euros ao Programa Jovem Atleta, beneficiando diretamente 6.578 atletas.