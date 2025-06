Porto, Lisboa, Guimarães e Matosinhos líderes mundiais em acção climática em 2024

Porto, Lisboa, Guimarães e Matosinhos foram reconhecidos como líderes mundiais em ação climática e transparência ambiental em 2024, entre 48 cidades europeias nomeadas pelo CDP, a organização que gere o sistema mundial de divulgação ambiental, foi divulgado esta segunda-feira.

De uma lista de 112 a nível mundial com melhores classificações em liderança e transparência ambiental, as 48 cidades europeias da Lista A 2024 - da qual constam Lisboa e Porto e os municípios de Guimarães e de Matosinhos - são o maior número de qualquer região a nível mundial, representa do 43% do total, refere a organização em comunicado.

Em 2024 há 48 cidades europeias nomeadas, de 11 países, como Portugal, França, Itália, Espanha, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido, incluindo pela primeira vez a lista cinco novos líderes na Europa: Matosinhos (Portugal), Fredensborg (Dinamarca), Roterdão (Holanda), Glasgow e South Gloucestershire (Reino Unido).

As 48 cidades europeias representam uma diversidade de centros urbanos, desde municípios pequenos a capitais, entre as quais Paris (França), Porto (Portugal), Florença (Itália), Heidelberg (Alemanha), Malmö (Suécia) e Glasglow (Reino Unido).

A lista é da responsabilidade da "Disclosure Insight Action" (ou "Carbon Disclosure Project - CDP), organização sem fins lucrativos que gere o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões.

"As cidades, estados e regiões da Lista A de 2024 do CDP estão a estabelecer a referência global em liderança ambiental", afirmou em comunicado a diretora-geral do CDP para Cidades, Estados e Regiões, Hanah Paik.

Como fundadores de relatórios ambientais, a CDP defende a transparência e o poder dos dados para impulsionar mudanças, em parceria com líderes de empresas, capital, políticas e ciência, trazendo à tona informações para viabilizar decisões positivas para o planeta.