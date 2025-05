Chelsea e Betis disputam final de 2024/25 na Polónia

Chelsea e Betis defrontam-se hoje na final da Liga Conferência de futebol de 2024/25, na cidade polaca de Wroclaw, num jogo entre clubes com historial europeu muito diferente, que tem os ingleses como incontestados favoritos.

Enquanto os espanhóis, que eliminaram o Vitória de Guimarães nos oitavos de final, perseguem o primeiro título continental, os londrinos já ergueram duas vezes o troféu na Liga dos Campeões (2011/12 e 2020/21, no Porto), na Liga Europa (em 2012/13, numa final frente ao Benfica, e 2018/19) e na extinta Taça das Taças (em 1970/71 e 1997/98).

O Chelsea, no qual alinha o avançado internacional português Pedro Neto, ganhou 11 dos 12 jogos que disputou na prova, tendo terminado a nova fase de liga no primeiro lugar, com o pleno de triunfos, à frente da equipa vimaranense, surpreendente segunda classificada.

O Betis, que conta há sete temporadas com o médio internacional português William Carvalho, teve um percurso mais acidentado, ao terminar a fase de liga no 15.º posto, vendo-se obrigado a passar por um play-off de acesso aos oitavos de final, nos quais afastou o conjunto de Guimarães.

A história joga a favor dos 'blues', que bateram os espanhóis duas vezes nos quartos de final da extinta da Taça das Taças, em 1997/98, na caminhada para a conquista do troféu, tendo vencido um jogo e perdido outro em 2005/06, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Chelsea e Betis disputam a final da quarta edição da Liga Conferência, que se realiza na Arena de Wroclaw, na Polónia, em jogo com início às 21:00 (20:00 em Lisboa), arbitrado pelo bósnio Irfan Peljto.

Roma, em 2022, com José Mourinho ao comando, West Ham, em 2023, e Olympiacos, em 2024, venceram as anteriores edições da terceira competição de clubes da UEFA.