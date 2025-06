Activistas climáticos manifestam-se junto ao aeroporto Lisboa para criar "disrupção"

Cerca de 50 ativistas climáticos manifestaram-se hoje junto ao aeroporto de Lisboa num protesto para criar "disrupção da hora de pico dos voos".

Após uma marcha de quase 40 minutos, que parou a circulação na zona da rotunda do Relógio, os manifestantes sentaram-se na estrada pelas 16:40, mas sem bloquear o acesso ao aeroporto Humberto Delgado.

A iniciativa promovida pelo movimento ambientalista Climáximo teve início às 15:00 com uma concentração na rotunda do Relógio, seguida de uma marcha em direção ao aeroporto.

Aquando da chegada à zona aeroportuária, os ativistas viram-se impedidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de terminar a sua ação de protesto no átrio do aeroporto, acabando por se sentar na estrada de um dos acessos, mas sem colocar em causa as partidas e chegadas dos passageiros.

Face a esta situação, o subintendente da PSP Bruno Marques fez um ultimato aos ativistas, dizendo que começaria a dar ordens de dispersão, porque estavam colocar em risco a ordem pública.

A PSP admitiu o uso da força, caso os manifestantes não aceitassem as ordens das autoridades, o que não veio acontecer.

Os ativistas cantavam "Vamos parar os aviões para cortar as emissões".