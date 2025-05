FC Porto bate WAC Casablanca na preparação para o Mundial de clubes

O FC Porto venceu hoje os marroquinos do WAC Casablanca (1-0), no primeiro de dois encontros de preparação para o Mundial de clubes de futebol, realizado em Marrocos, onde o portista Samu assinou o único golo.

Diante do emblema marroquino, terceiro classificado do campeonato local em 2024/25 e que também estará no Mundial de clubes, os 'azuis e brancos' foram para o intervalo a vencer, graças à finalização do ponta da lança espanhol Samu no interior de grande área, após ter sido servido pelo lateral João Mário, quando decorria o minuto 37.

Ausentes da deslocação a Casablanca estiveram o guarda-redes brasileiro Samuel Portugal, devido a um traumatismo do cotovelo, o médio sérvio Marko Grujic, também por lesão, e o argentino Alan Varela, autorizado a ausentar-se do estágio da equipa para rumar ao seu país, por motivos pessoais.

Antes de partir para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial de clubes, a equipa comandada pelo argentino Martín Anselmi vai ainda medir forças com o Riga, líder isolado do escalão principal da Letónia, em 08 de junho, no Olival.

O renovado Mundial de clubes vai decorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, onde os 'dragões' vão estar inseridos no Grupo A, juntamente com os brasileiros do Palmeiras, do português Abel Ferreira, os norte-americanos do Inter Miami e o bicampeão africano Al Ahly, que venceu esta semana o título egípcio pela terceira vez seguida.