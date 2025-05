Publicada portaria que dá início ao processo de candidaturas ao Ensino Superior

O regulamento de acesso ao Ensino Superior no ano letivo 2025--2026 foi hoje publicado, através de portaria, ficando o calendário dependente de despacho do diretor geral.

Fonte do Ministério da Educação disse à agência Lusa que o despacho do diretor-geral do Ensino Superior, com o calendário, sairá "em breve".

A aprovação anual da regulamentação é necessária para a preparação do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público.

"Neste contexto, o regulamento aprovado pela presente portaria fixa as regras aplicáveis ao concurso nacional de acesso e ingresso nos cursos ministrados em instituições de ensino superior públicas no ano letivo de 2025-2026 em termos bastante idênticos às vigentes no ano precedente", lê-se no diploma publicado em Diário da República.

O concurso organiza-se em três fases, como habitualmente, e as candidaturas têm de ser submetidas 'online' no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Para acesso ao sistema de candidatura, os estudantes devem efetuar o pedido de atribuição de senha no sítio da Internet da DGES.

O prazo para a apresentação da candidatura é fixado por despacho do diretor-geral do Ensino Superior.

Toda a informação necessária é publicada no site da DGES, nomeadamente o regulamento do concurso nacional, as provas de ingresso, os pré-requisitos, as preferências regionais e habilitacionais, as classificações mínimas, a fórmula da nota de candidatura e as vagas.

A portaria entra em vigor na segunda-feira.