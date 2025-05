Marco Caldeira destaca papel das Casas do Povo para perpetuar tradições

Marco Caldeira, diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, salientou, hoje, a importância das Casas do Povo para a perpetuação das tradições madeirenses. As declarações foram prestadas no âmbito da sua visita à Feira do Pão e do Artesanato, que decorre, este fim-de-semana, em Santana.

O evento faz parte da programação do Festival das Reservas da Biosfera de Portugal e é organizada pela Casa do Povo local, em parceria com a Câmara Municipal de Santana e com o apoio da direção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

"As iniciativas que contribuam para divulgar e perpetuar as tradições regionais, como o saber fazer pão regional, são de louvar e devem acarinhadas", disse Marco Caldeira, reiterando o compromisso do Governo Regional na defesa da gastronomia e do artesanato tradicional da Madeira e do Porto Santo onde as Casas do Povo desempenham um papel fundamental.

Nesta feira é possível encontrar uma grande variedade de pão, a exemplo do pão de Santana, do pão rolado, do pão de rolão, do pão frito ou do bolo de noiva, entre muitos outros, podendo ainda adquirir várias peças de artesanato.