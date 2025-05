Dia Mundial da Língua Portuguesa assinalado no Liceu

A Escola Secundária Jaime Moniz assinalou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, ontem, com uma iniciativa do grupo disciplinar de Português, através da docente Fátima Matos. O evento foi dirigido a estudantes do Ensino Secundário.

'A Língua Portuguesa como forma de Inclusão no meio escolar' foi o tema da palestra, que teve como objectivo sensibilizar os jovens para o espólio cultural e linguístico português e para a importância da aceitação da multiculturalidade e multilinguismo também no meio escolar.

Ao longo desta palestra, que teve lugar na sala de conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa, Fátima Matos realçou a importância da aprendizagem da Língua Portuguesa por parte de alunos estrangeiros que frequentam a Escola como uma via de integração e inclusão escolares privilegiada.