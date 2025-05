Muro da Esperança ganhou cor com centenas de crianças a depositarem flores

A tradição voltou a cumprir-se, hoje, no Funchal, nas Festividades da Festa da Flor. Está erguido, no Lardo do Município, o Muro da Esperança, composto por flores que foram lá depositadas por crianças de seis escolas e de duas associações do Funchal.

A programação deste dia teve início com um cortejo, que partiu do Jardim Municipal, rumo ao Largo do Município, onde se encontrava o Muro. Seguiu-se a largada de pombos.