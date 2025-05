Mais de 300 crianças constroem o Muro da Esperança

Cumprindo uma tradição iniciada em 1979, o emblemático Muro da Esperança será novamente erguido amanhã, dia 3 de maio, a partir das 10h00, na Praça do Município, num apelo simbólico à Paz.

A iniciativa contará com um cortejo infantil que partirá da Placa Central, reunindo 316 crianças de seis escolas e de duas instituições de solidariedade social, a Garouta do Calhau e a Fundação Cecília Zino. As crianças estarão acompanhadas por cerca de 200 familiares, professores e funcionários, num gesto colectivo de esperança e união.

Confira o programa da iniciativa:

09h00 - Concentração das crianças em frente ao Jardim Municipal

10h00 - Partida do Cortejo Infantil

Itinerário: Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Rua Câmara Pestana, Largo do Município

11h00 Construção simbólica do Muro da Esperança, largada de pombos, seguida de espetáculo infantil

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h30 - Associação do Caminho Real da Madeira realiza Caminhada Gastronómica na freguesia da Serra de Água, Junto à Igreja da Serra de Água;



- 11h00 - Iniciativa Liberal promove acção de rua em Câmara de Lobos e Estreito;

- 12h15 - AD – Coligação PSD/CDS realiza iniciativa política, junto à Sede do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira

- 15h00 - Entrega de prémios da XVIII edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - Mama Help Madeira promove Conferência Nutrição e Cancro, na Quinta Magnólia

- 15h30 - Nacional - Vitória de Guimarães, da II Liga, no Estádio da Madeira

- 15h30 - PTP promove iniciativa de campanha, no ovo hospital da Madeira, Santa Rita Funchal.

- 16h00 - Final da Taça da Madeira - Estrela da Calheta x Pontassolense, no Estádio do Centro Desportivo da Madeira - Ribeira Brava

- 16h00 - CDU realiza iniciativa política, junto às instalações do antigo hotel "Choupana Hills"

- 17h00 - Lançamento e apresentação dos Livros - 'Podes Falar Comigo' e 'Julieta Tartaruga que perdeu a Cabeça', de Rute Agulhas e Jorge Neo Costa, na Fnac Madeira

- 17h00 - Actuação do Coro Gospel Islandês, na Igreja da Santíssima Trindade - Funchal

- 17h00 - Marítimo - HC Madeira do Nacional, da III Divisão em hóquei em patins, no Pavilhão dos Barreiros

- 17h30 - CDS-PP Madeira promove Conferência, subordinada ao tema “Um mar de oportunidades', no Hotel Barceló

- 17h00 às 2h00 - 2ª edição do festival ‘Calheta SoundsCool’, no Paul do Mar

- 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira promove concerto integrado nas celebrações da Festa da Flor -'Neapolitan and Italian Songs Night' - no Auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira;

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e Dia Internacional do Sol do Programa das Nações Unidas para o Ambiente

- Este é o centésimo vigésimo quarto dia do ano. Faltam 242 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1404 - Morre, aos 46 anos, o jurista João das Regras, figura decisiva na eleição de D. João I nas Cortes de Coimbra de 1385.

1911 - É criada a Guarda Nacional Republicana.

1921 - É criada a Irlanda do Norte, com a entrada em vigor da Lei do Governo da Irlanda que divide a ilha da Irlanda em duas entidades: a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, ao lado da Inglaterra, Escócia e País de Gales.

1924 - Início dos Jogos Olímpicos de Paris. Portugal conquista a medalha de bronze em hipismo.

1926 - Começa uma greve geral no Reino Unido. Dois milhões e meio de trabalhadores juntam-se aos mineiros e paralisam o país.

1936 - Socialistas e comunistas franceses, unidos na Frente Popular, vencem as eleições parlamentares.

1944 - Uma equipa da Universidade de Harvard, no estado norte-americano de Massachusetts, produz quinino sintético.

1945 - II Guerra Mundial. Tropas aliadas entram em Hamburgo, Alemanha.

1950 - Início do julgamento de Álvaro Cunhal e outros dirigentes do PCP, por alegados crimes políticos.

1958 - Arlindo Vicente entrega o processo de candidatura à Presidência da República, no Supremo Tribunal.

1968 - Maio de 68. Começa, em França, o movimento de contestação. Levantamentos no Quartier Latin e na Sorbonne juntam estudantes e trabalhadores.

1979 - Pela primeira vez, uma mulher, a conservadora Margaret Thatcher, conquista a liderança do Governo no Reino Unido.

1985 - São extintas pelo Decreto-Lei n.º 138/85 a Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos e a Companhia Nacional de Navegação.

1986 - A União Soviética (URSS) atribui o desastre na central nuclear de Chernobyl a falha humana.

1990 - Morre, aos 79 anos, o russo Sergey Mikhailovich Isvekov, patriarca Pimen, chefe da Igreja Ortodoxa de Moscovo.

1996 - Nove países da Europa, incluindo Portugal, assinam em Estrasburgo a nova versão da Carta Social Europeia que melhora a proteção dos direitos económico-sociais já adquiridos pelos trabalhadores.

2000 - Começa, nos Países Baixos, o julgamento de dois líbios por alegado envolvimento no atentado contra o avião da PanAm sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988.

2005 - Investigadores do Instituto de Biologia Molecular e Celular e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, são distinguidos com o Prémio LabMed 2004 pelo trabalho sobre a paramiloidose, vulgarmente conhecida como "doença dos pezinhos".

2006 - A Assembleia da República aprova um diploma sobre instalação de sistemas de vigilância eletrónica rodoviária.

- Morre, com 85 anos, Karel Appel, pintor holandês, fundador do movimento COBRA.

2007 - Madeleine, uma criança britânica de três anos, é dada como desaparecida num complexo turístico na Praia da Luz, em Lagos, Algarve, onde se encontrava de férias com os pais.

- O grupo paramilitar protestante da Irlanda do Norte Força de Voluntários do Ulster anuncia o fim da luta armada e que deixará de existir como organização terrorista.

- Astrónomos norte-americanos anunciam a descoberta do maior planeta extrassolar, situado a 440 anos-luz da Terra, batizado como HAT-P-2b.

- Morre, com 84 anos, Wally Schirra, um dos primeiros astronautas norte-americanos a concluir um voo em órbita da Terra. Participou nos programas Mercúrio, Gemini e Apolo.

2008 - A Marcha Global da Marijuana 2008 decorre em 232 cidades do mundo, entre elas Lisboa, Porto e Coimbra, com o objetivo de pedir a regulamentação, legalização e consequente descriminalização do consumo de drogas leves.

2009 - Morre, aos 87 anos, Dimas Pereira, cofundador do Círculo Cultural de Setúbal em 1969, militante do PCP e resistente antifascista.

- Morre, aos 54 anos, Joaquim Mestre, escritor e diretor da Biblioteca Municipal de Beja.

2010 - Morre, aos 79 anos, o fundador e ex-diretor do Serviço de Informações de Segurança, Ramiro Ladeiro Monteiro.

2011 - O cardeal-patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, é eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa no decorrer da 177.ª Assembleia Plenária, em Fátima.

- O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia que o Governo chegou a acordo com a 'troika' para as medidas a implementar em Portugal.

- As fações palestinianas assinam, no Cairo, um acordo de reconciliação que permite a realização de eleições no prazo de um ano. Os representantes de 13 grupos, incluindo os grandes rivais Fatah, no poder na Cisjordânia, e Hamas, que controla a Faixa de Gaza, bem como independentes, assinam o acordo depois de terem tido encontros com responsáveis egípcios.

- Morre, aos 88 anos, o norte-americano Jackie Cooper, que se tornou aos nove anos o mais novo ator nomeado para um Óscar com o filme "Skippy".

2014 - O atleta Mário Silva conquista a medalha de bronze na categoria de -68 kg nos campeonatos da Europa absolutos de taekwondo, a decorrer em Baku, Azerbaijão.

­- Morre, aos 85 anos, Veiga Simão, antigo ministro da Educação no Estado Novo. Depois do 25 de Abril foi ministro da Energia (1983-1985), no Governo de Mário Soares, e da Defesa Nacional (1997-1999), quando António Guterres era primeiro-ministro.

- Morre, aos 83 anos, Gary S. Becker, economista norte-americano e Prémio Nobel da Economia em 1992 "por ter estendido o domínio da análise microeconómica para um amplo espetro de comportamento e interação humana".

2017 - Um acidente numa mina de carvão no norte do Irão provoca 42 mortos.

2018 - A organização separatista basca ETA oficializa a sua dissolução total e o fim da sua atividade política, depois de dezenas de anos de atentados em que fez mais de 800 vítimas mortais.

- Morre, aos 65 anos, Afonso Dhlakama, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

2019 - A Assembleia da República aprova a Lei de Programação Militar, que define os investimentos no reequipamento das Forças Armadas até 2030.

2020 - Morre, aos 71 anos, Dave Greenfield, músico britânico, teclista dos Stranglers.

- Morre, aos 86 anos, Maria Helena Varela Santos, primeira locutora de continuidade da RTP.

2022 - Morre, com 87 anos, Stanislav Shushkevich, o primeiro chefe de Estado da Bielorrússia independente entre 1991 e 1994. Em dezembro de 1991, com o Presidente da Rússia, Boris Ieltsin, e o Presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, assinou o tratado para a dissolução da União Soviética (URSS).

2023 - A Polícia Federal brasileira detém o ex-ajudante de campo do ex-Presidente, Jair Bolsonaro, e realiza buscas na casa do líder da extrema-direita, em Brasília, numa operação sobre alteração de dados de vacinação contra a covid-19 em sistemas informáticos do Ministério da Saúde.

