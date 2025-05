Robert Prevost é o novo Papa

Já é conhecido o nome do novo Papa, o norte-americano Robert Prevost, de 69 anos.

O recém-eleito sumo pontífice, 267.º líder da Igreja Católica, adopta o nome de Leão XIV.

Foto FABIO FRUSTACI/EPA

Trata-se do primeiro Papa norte-americano da história.

Robert Francis Prevost, antigo prefeito do influente Dicastério para os Bispos, nasceu em Chicago, e tem opiniões próximas às do Papa Francisco. Passou muitos anos como missionário no Peru, antes de ser eleito chefe dos Agostinianos por dois mandatos consecutivos.

É licenciado em Matemática, pela Universidade de Villanova (1977), a que se junta um mestrado em Divindade pela União Teológica Católica de Chicago e uma licenciatura e um doutoramento em Direito Canónico pelo Pontifício Colégio de São Tomás de Aquino em Roma. A sua tese de doutoramento foi sobre 'O papel do prior local na Ordem de Santo Agostinho'.