Mais de 300 crianças levam flores até ao Muro da Esperança

Já teve início o cortejo, maioritariamente composto por crianças, que levam flores para serem depositadas no Muro da Esperança, no Largo do Município.

A saída do cortejo aconteceu junto ao Jardim Municipal, acompanhada de música e de muita cor, tanto proporcionada pelas flores, como pelos trajes típicos madeirenses.

A maioria dos jovens pertence a escolas do Funchal e a amduas associações. Nas ruas estão muitos turistas que acompanham o percurso.

Segue-se a cerimónia do Muro da Esperança, largada de pombos e animação infantil.