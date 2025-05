328 crianças de Santa Cruz abrangidas por rastreio visual

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) deu ontem início a um rastreio visual às crianças do concelho de Santa Cruz. Em nota remetida às redacções, aquele serviço público faz saber que conta chegar a cerca de 328 crianças que completam este ano 4 anos de idade (nascidas em 2021) e que não estejam a ser seguidas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e que não usam óculos.

O Rastreio de Saúde Visual Infantil inclui o despiste da ambliopia, de base populacional, e é realizado por técnicos especializados. Nos dias 12, 13 e 19 de Maio o rastreio terá lugar no Centro de Saúde do Caniço; no dia 20 de Maio chega ao Centro de Saúde da Camacha; no Centro de Saúde de Santa Cruz acontece nos dias 26 e 27 de Maio, neste último caso para rastrear as crianças residentes nas freguesias de Gaula e de Santa Cruz.

Do total estimado de crianças a rastrear em Santa Cruz, de acordo com os dados do SESARAM, 203 são do Caniço, 42 da Camacha, 53 de Santa Cruz e 30 de Gaula.

Nos casos em que forem detectadas situações de risco, as crianças serão referenciadas para a consulta de especialidade no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A gestão e preparação das convocatórias para este rastreio, é efetuado pelo secretariado/Call – Center do Centro de Rastreios da RAM, maioritariamente por telefone, ficando como último recurso, e em caso de impossibilidade de estabelecer contacto, o envio de SMS.

Os resultados são comunicados por via telefónica (chamada ou SMS) ou por e-mail.