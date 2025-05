'Santa Cruz em Flor' enche as ruas de cor e imaginação

Foram, esta tarde, apresentados os oito cenários que compõem a decoração do 'Santa Cruz em Flor', acompanhados de cerca de 1.300 vasos de flores, que trazem cor e beleza às ruas da cidade.

Na ocasião, a presidente em exercício, Élia Ascensão, salientou que este "é um dos dois mais importantes cartazes turísticos" do concelho, a par com o Natal. O 'Santa Cruz em Flor', que é um cartaz complementar à Festa da Flor, é, segundo a autarca, "um orgulho para os santacruzenses e uma atração para quem vem de fora do concelho".

Carlos Manuel, do Alpendre, responsável criativo pelos cenários, revelou que o projecto deste ano é direccionado para as crianças e respectivas famílias, sendo orientado pela magia das fadas e pela tradição. Os cenários junta o imaginário fantástico com alguns quadros da vivência madeirense, como os carros de cesto e os galinheiros.