600 crianças de escolas de Santa Cruz 'construíram' o Muro da Paz no Jardim Municipal

O Santa Cruz em Flor arrancou hoje com a presença de 600 crianças de várias escolas do concelho, que construíram o Muro da Paz no Jardim Municipal, num momento de beleza e esperança.

A abertura, conforme nota à imprensa da autarquia local, contou ainda com a presença do Teatro Bolo do Caco e com a animação de rua Duendes Inconstantes. Seguidamente as crianças tiveram a oportunidade de assistir a uma peça de teatro com um tema atual, intitulada ‘Esquadrão Amor Vs. Madame Bullying.

Ainda durante a tarde foram apresentados os oito cenários em flor presentes em vários pontos da sede de concelho, com animação de rua a cargo do Teatro Bolo do Caco, seguindo-se a inauguração da exposição de desenhos científicos de flores endémicas, de Elisabete Henriques, que estará patente na Casa da Cultura até ao próximo dia 14 de junho.

Trata-se de uma exposição de desenhos científicos de plantas e flores endémicas e exóticas da ilha da Madeira. A artista refere na folha de sala da exposição: "Flores no papel com forma e cor, luz e sombra, essências da ilha e de outras geografias. Elas inspiram-me pelo seu esplendor e beleza!"

Nas palavras da ilustradora "FLOR D'ALMA, é uma homenagem a todas as pessoas que, considero jardineiras/os d'Alma, que amam cuidar da natureza e anseiam pelo seu sorriso através das flores."

Muitas das pinturas patentes foram criadas de propósito para esta exposição. As obras são, maioritariamente, em técnica da aguarela, sendo algumas a lápis de cor.

O primeiro dia do Santa Cruz em Flor teve continuidade com um concerto pela Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, com Dança pelo The Studio, e encerrou com um concerto dos C`azoada.

Este fim de semana está previsto, no sábado, dia 3, pelas 17h30, animação de rua pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo de Sant Cruz, uma arruada, às 19h, pela Banda Paroquial de São Lourenço, e um concerto pelos Cordophonia, pelas 20h30.

No domingo, dia 4, está prevista animação de rua, pelas 11h, pelo Teatro Bolo do Caco.

O Santa Cruz em Flor só encerra a 1 de junho, e todos os fins de semana haverá concertos e animação. Tudo boas razões para visitar Santa Cruz.