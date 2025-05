Costa Norte com aguaceiros fracos nas previsões para hoje

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de aguaceiros, em geral fracos, em especial nas terras altas e nas vertentes Norte da ilha da Madeira.

O vento deverá ser fraco a moderado (até 35 km/h) de Noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas até meio da manhã, enfraquecendo no final do dia.

Está prevista uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima, que na Madeira deverá chegar aos 23ºC, enquanto no Porto Santo não deverá ir além dos 20ºC. A mínima, por outro lado, será de 17ºC e de 16ºC, respectivamente.

No Funchal, o IPMA prevê, igualmente, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento deverá ser, em geral, fraco (até 20 km/h) do quadrante Oeste. Também na capital madeirense a temperatura deverá conhecer uma ligeira subida.

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5. Na costa Sul são esperadas odas de Sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira até ao início da manhã. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.