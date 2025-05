Madeira representada nas comemorações do Dia da Libertação de Jersey e Guernsey

Foi por meio do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, que a Madeira se fez representar, esta quinta-feira, no primeiro dia das comemorações do 80.º aniversário do Dia da Libertação das Ilhas do Canal — Jersey e Guernsey — da ocupação alemã durante a II Guerra Mundial.

Na companhia de Cristina Pedra, que também está de visita oficial às Ilhas do Canal, o representante do Governo Regional foi recebido pelo Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft, assinalando o início de um programa procura reforçar os laços entre comunidades.

Hoje, tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa, teve lugar a apresentação do livro 'A Presença Madeirense em Jersey', uma edição da Câmara Municipal do Funchal, que contou com a presença dos representantes das cidades geminadas com Saint Helier: Bad Urach (Alemanha), Trenton (EUA), Évran e Avranches (França), e Mykolaiv (Ucrânia).

Durante a tarde, Sancho Gomes visitou o Consulado de Portugal em Jersey, onde destacou "o bom funcionamento e a satisfação generalizada da comunidade com os serviços consulares desde a mudança de instalações".

O programa do dia termina com um jantar oferecido pela Câmara Municipal de St.Helier no âmbito das referidas comemorações.

Sancho Gomes encontra-se numa visita oficial ao Reino Unido, entre 2 e 11 de Maio, tendo passado já por Londres e Guernsey.