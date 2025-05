Representante da República ausente, Governo Regional e Assembleia Legislativa representados

O Solar do Ribeirinho, em Machico, volta a ser o palco da sessão solene comemorativa do Dia do Município, este ano com a ausência do Representante da República para a Madeira. Ireneu Barreto terá declinado o convite pelo facto de estar a decorrer período eleitoral.

Também convidados pelo Município de Machico, o presidente do Governo Regional faz representar pelo secretário regional Jorge Carvalho, e a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira delegou a sua representação na vice-presidente Rafaela Fernandes.

Como tem vindo a ser tradição em Machico, além dos representantes dos principais órgãos de Governo, regional e municipal, usam da palavra as forças políticas com assento na Assembleia Municipal de Machico (PS, PSD e JPP).