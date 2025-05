PSP Madeira detém 1 homem, identifica outros 2 e apreende 465 doses de droga

O Comando Regional da PSP da Madeira anunciou a detenção de um homem, de 56 anos, natural e residente em Câmara de Lobos, e a identificação de outros dois indivíduos, com 23 e 34 anos, naturais e residentes em Câmara de Lobos e no Funchal, respectivamente, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes.

As intervenções policiais ocorreram ao longo desta semana, durante acções de patrulhamento de rotina nos dois concelhos.

No decurso destas operações, foram apreendidas "260 doses individuais de 'Bloom', 152 doses de 'Haxixe' e 14 doses de 'Cocaína'. Já no dia de ontem, no âmbito de uma operação de investigação criminal em C.ª de Lobos, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, onde foi possível apreender 28 doses individuais de 'Heroína', 7 doses de 'Haxixe', 4 doses de 'Bloom' e 20 gramas de 'Liamba' tendo o seu possuidor sido detido pelo crime de tráfico de estupefacientes", pode ler-se no comunicado da autoridade policial.

A PSP apreendeu ainda 1.527 euros em numerário, bem como diversos objectos associados à prática deste tipo de crime, incluindo balanças de precisão, recortes e outros utensílios.

Todos os envolvidos, incluindo o detido, foram constituídos arguidos, sujeitos a Termo de Identidade e Residência, ficando a aguardar os desenvolvimentos do processo em liberdade.