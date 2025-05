Madeira tem 2 dos 131 estabelecimentos turísticos à venda em Portugal

De acordo com o portal Idealista.pt, há um ano estariam pelo menos 7 hotéis ou estabelecimentos de turismo à venda na Região Autónoma da Madeira. Agora, no final de Março de 2025, são apenas dois. De um total de 131 estabelecimentos turísticos à venda em Portugal, Bragança é o único distrito sem qualquer unidade à venda, enquanto Faro é o 'campeão', com 34 unidades.

"Esta redução de imóveis turísticos anunciados para venda no último ano foi sentida em 13 dos 20 distritos e ilhas analisados", refere. "As maiores quedas anuais foram registadas no Porto (-12 unidades), seguido de Setúbal (-7) e Lisboa (-6), revelam os mesmos dados. Na ilha da Madeira foram contabilizados menos 5 empreendimentos hoteleiros à venda, a mesma redução observada no distrito de Portalegre".

Os números são resumidos aqui:

Em Março de 2025, havia 131 estabelecimentos turísticos à venda em Portugal, uma queda de 28% em relação ao ano anterior.

As maiores reduções ocorreram nos distritos do Porto, Setúbal e Lisboa.

Os distritos com mais estabelecimentos à venda foram Faro (34), Porto (16) e Lisboa (15), que juntos concentram metade do total.

Bragança não teve nenhum hotel anunciado à venda nesse período.

As maiores quedas anuais foram no Porto (-12), Setúbal (-7) e Lisboa (-6).

A Madeira registou uma diminuição de 5 empreendimentos à venda.

Aveiro passou de 3 para 6 hotéis à venda em um ano.

Refira-se que se no caso nacional a quebra é de 28%, na Madeira, com diminuição de 7 para 2, uma redução de 71%.