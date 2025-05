PSP alerta para burla por falso acidente

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta, através de uma publicação nas suas redes sociais, para o crime de burla por falso acidente.

Este crime é caracterizado por ser "exercida de modo presencial, elegendo aos seus autores características psicológicas e comportamentais específicas, tais como manipulação, falta de empatia e persuasão, características estas que lhes permitem agir com destreza para enganar e surpreender a boa fé da sua potencial vítima", explica a publicação.

As vítimas, explica, são normalmente pessoas idosas, vulneráveis pela idade, doença ou fragilidade económica. Estas acabam por ser coagidas a entregar quantias monetárias com o recurso à intimidação e/ou ameaça física.

O modus operandi mais utilizado pelos suspeitos "consiste numa abordagem à vítima quando esta efectua algum tipo de manobra com a sua viatura, nomeadamente em estacionamentos nas grandes superfícies comerciais, afirmando que a vítima embateu na sua viatura, solicitando uma compensação imediata (quantia monetária), utilizando manipulação, pressão psicológica ou mesmo intimidação."

Esta abordagem pode ser efectuada: de imediato, quando a vítima se encontra parada dentro da viatura e em circunstâncias em que a vítima já iniciou a marcha e é seguida pelo suspeito que se faz transportar numa outra viatura, levando a vítima, através de sinais de luminosos, sonoros ou apenas por gestos, a imobilizar a viatura de forma a perceber o que se passa.



"Por vezes, surgem situações em que não há envolvimento directo de viaturas e, ao invés, o suspeito alega um atropelamento, no qual os danos alegadamente provocados foram físicos ou materiais", acrescenta ainda a PSP, explicando que o dano no objecto, que normalmente já existia antes do alegado embate, facto que a vítima desconhece.

Quando se trata de danos em viatura, ainda junto da vítima, o suspeito simula um contacto telefónico de voz com uma oficina de reparação automóvel, transmitindo o dano e fingindo receber um valor de orçamento, que, por sua vez, transmite à vítima.

Neste sentido, a PSP alerta para que esteja atento e seja cauteloso nas decisões. "A PSP apela ainda à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento". remata.