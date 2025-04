GNR detém homem por tráfico de droga e apreende 2.649 doses de canábis em Odemira

A GNR deteve um homem, de 65 anos, pelo crime de tráfico de droga, no concelho de Odemira, distrito de Beja, e apreendeu 2.649 doses de canábis e quase 5.000 euros em numerário, revelou hoje aquela força de segurança.

De acordo com o Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado, a detenção ocorreu na segunda-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes, no concelho de Odemira.

Durante a operação, levada a cabo pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Odemira, foram realizadas várias diligências que culminaram com o cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária e duas em veículos, e a detenção do suspeito.

Segundo a GNR, na ação foram apreendidas 2.649 doses de canábis, 108 plantas de canábis, 9,85 gramas de sementes de canábis, 4.930 euros em numerário, 26 caixas de chumbo, seis petardos e cinco armas de ar comprimido.

Os militares da GNR apreenderam ainda três armas brancas, duas balanças digitais de precisão, uma espingarda caçadeira, uma réplica de arma de fogo, um telemóvel e diverso material de corte e acondicionamento de produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Odemira.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Colos e do Núcleo de Proteção Ambiental de Odemira.