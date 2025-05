PAN defende sistema nacional de saúde animal

A candidatura do PAN Madeira à Assembleia da República defendeu esta quarta-feira, 7 de Maio, a melhores condições aos animais, mas, em simultâneo, o alívio dos bolsos dos tutoras.

Durante uma visita ao CRO de Santa Cruz, comitiva do PAN propôs a criação de um sistema nacional de saúde animal, com a construção de unidades médico-veterinárias públicas.

Para o PAN, é fundamental a criação em todos os concelhos da figura do veterinário municipal e de centros de recolha oficial, integrados num plano regional estratégico de resgate animal, um trabalho, explica o partido, que deverá ser feito pelo Estado, em articulação com as autarquias, atendendo ao financiamento destinado ao bem-estar animal.