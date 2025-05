ADN defende que hospital Nélio Mendonça seja transformado em centro especializado para idosos

O ADN alerta que, neste momento, estamos com a oportunidade de transformar o Hospital Dr. Nélio Mendonça num centro especializado para a população sénior. O partido, numa acção de campanha realizada hoje, questionou o Governo Regional sobre a venda desse imóvel.

"O Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo recebido investimentos significativos e melhorias constantes ao longo dos últimos tempos, faz com que o ADN veja que este hospital como um ponto estratégico para continuar a servir a nossa saúde pública", aponta o cabeça-de-lista às eleições de 18 de Maio.

João Abreu explicou que esse centro especializado incluiria a criação de uma urgência geriátrica, "ajudaria na resolução das altas problemáticas a implementação de um lar de idosos integrado dentro do hospital, bem como a readaptação e ampliação da unidade de cuidados paliativos. "Esta transformação poderia resolver um dos grandes problemas na área da saúde da nossa Região, oferecendo cuidados especializados e de qualidade para nossos idosos", assume.

O candidato propõe a renegociação da dívida pública "para evitar que este hospital seja vendido ao desbarato.

A renegociação da dívida poderia trazer benefícios significativos para o bem-estar geral da população na vertente da Saúde, promovendo cuidados mais equilibrados e sustentáveis. Diante desta opção, há que dar opinião ao povo madeirense e porto-santense por intermédio de um referendo, o Povo que é a voz fundamental para que possamos tomar a melhor decisão para o futuro da nossa Região em termos globais e quanto ao futuro deste Hospital. João Abreu

João Abreu questiona, por fim, à República Portuguesa se o valor arrecadado com a venda será suficiente para cobrir a totalidade da dívida pública que a Região Autónoma da Madeira tem para com a República Portuguesa, "como indirectamente está redigido na b) do art.º 6.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2018".