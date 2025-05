Conselho de Governo emite louvor, nomeia representante e autoriza alienação de terreno

Num curto comunicado à imprensa, o Governo Regional deu conta das conclusões do Conselho de Governo, realizado esta manhã. Entre as conclusões consta um louvor público, bem como uma nomeação para representar a Madeira e ainda a autorização para alienação de um prédio urbano.

O louvor público refere-se a Marco Vasconcelos, por conquistar uma medalha de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze, ao serviço da Seleção Brasileira de Badminton, nos Jogos Pan Americanos Lima 2025.

Já Tânia Fernandes, directora do Departamento de Coordenação da Implementação da Entidade Contabilística Região e Análise de Riscos (DECR), da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, foi nomeada representante da Região no Conselho Geral da Comissão de Normalização Contabilística (CNC).

Por fim, foi autorizada a alienação, pela “MPE - Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A.”, do prédio urbano, composto por terreno destinado a construção, designado por lote n.º 45 do Parque Empresarial da Ribeira Brava. O espaço tem uma área de 800 m2 e valor patrimonial de 39.390,75 euros.