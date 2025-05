Guterres nomeia espanhol Miguel Moratinos como enviado para Combate à Islamofobia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou hoje o espanhol Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé como enviado especial das Nações Unidas para o Combate à Islamofobia.

A par da nova função, Miguel Moratinos continuará a desempenhar o seu atual cargo de alto representante da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, função que exerce desde 2019.

"Assumir esta dupla função visa otimizar a capacidade e os recursos existentes e integrar as funções decorrentes do novo mandato numa posição existente", explicou o gabinete de Guterres.

Esta acumulação de funções acontece num momento em que a ONU enfrenta uma crise de financiamento e já estuda uma série de reformas abrangentes para erradicar ineficiências, sobreposições e excesso de custos na organização.

Moratinos trabalhou em estreita colaboração com a ONU durante a sua carreira diplomática no Médio Oriente, África e Europa, principalmente como ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Espanha (2004-2010), período em que o seu país ocupou a presidência mensal do Conselho de Segurança da ONU e presidências da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), do Conselho da Europa e do Conselho da União Europeia.

Além disso, como ministro, Moratinos foi "um forte defensor do multilateralismo eficaz, da Aliança das Civilizações, do Grupo de Amigos para a Reforma da ONU e contribuiu para a criação de programas inovadores para o desenvolvimento, a saúde e as mulheres dentro do sistema da ONU", explicou a ONU no comunicado em que anunciou a nova função do político espanhol.