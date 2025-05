Trump nomeia conselheiro Mike Waltz como embaixador na ONU

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje a nomeação de Mike Waltz, até agora conselheiro de Segurança Nacional, como embaixador dos Estados Unidos na ONU.

Trump indicou ainda que o secretário de Estado, Marco Rubio, assumirá interinamente o cargo de conselheiro de segurança.

"Mike Waltz trabalhou duro para dar prioridade aos interesses da nossa nação. Sei que ele fará a mesma coisa no seu novo cargo", escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social Truth Social.

O papel de Mike Waltz dentro da administração norte-americana estava fragilizado pelo caso dos planos militares de Washington que foram partilhados inadvertidamente com um jornalista em março passado.

"Sinto-me profundamente honrado por continuar ao serviço do Presidente Trump e da nossa grande nação", disse Waltz na rede social X pouco depois do anúncio para o novo cargo.

A agência Associated Press tinha já noticiado que o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos devia abandonar hoje o cargo na administração Trump.

A demissão de Mike Waltz marca a primeira grande reformulação de pessoal do segundo mandato do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Waltz foi alvo de um escrutínio rigoroso em março, após revelações de que tinha acrescentado o jornalista Jeffrey Goldberg a um grupo privado no serviço de mensagens encriptadas Signal, que foi utilizado para discutir o planeamento de uma operação militar em 15 de março contra militantes Huthis no Iémen.

Nessa conversa, criada na aplicação Signal, Goldberg passou despercebido durante quatro dias e durante os quais os membros do gabinete de Trump partilharam informações sensíveis sobre um ataque no Iémen.

Conforme publicado por Goldberg, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, acabou por revelar informações sensíveis, incluindo alvos, meios militares destacados e, com duas horas de antecedência, o cronograma do ataque aos rebeldes Huthis no Iémen.

Após tomar conhecimento do episódio, o mais embaraçoso para a Administração Trump até à data, o próprio Waltz assumiu a responsabilidade de ter convidado Goldberg, mas na altura o Presidente fez saber que o manteria no lugar.