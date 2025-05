Notícias falsas sobre apagão levam 'Secretas' ao terreno

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 2 de Maio de 2025, com destaque para o apagão nacional que gerou uma enxurrada de notícias falsas, o que leva o SIS a investigar a sua origem, diz o semanário Sol, enquanto o Expresso aborda o quase colapso das telecomunicações.

No semanário Expresso:

- "Apagão. Telecomunicações estiveram a horas do colapso total"

- "Rodrigo Costa, CEO da REN: 'Não conseguimos evitar novo apagão a 100%'"

- "EDP teve de levar um gerador externo para ligar Castelo do Bode"

- "Governo adiou plano de emergência para não criar sentimento de pânico"

- "Relação trava prisão de condenado por ataque racista"

- "Como o 'Tal & Qual' serve para atacar inimigos e favorecer clientes"

- "O que tem o Cávado, a região que lidera na longevidade?"

- "Os jovens e brilhantes cérebros portugueses"

- "Guerra pela sucessão nos impérios da moda"

- "Os homens que a PIDE prendeu no dia 25 de abril"

- "100 dias loucos de Trump. 'Até quando sobrevive a democracia americana?"

- "Poder e protecionismo marcam regresso"

- "Montenegro foi forçado a declarar novos clientes"

- "Debate visto por 2,7 milhões"

- "Fábio Loureiro 23 horas fechado"

- "Waltz abandona equipa de Trump"

No semanário Sol:

- PS pagou 40 mil euros para criar perfil falsos nas redes sociais

- Apagão: Secretas investigam origem de notícias falsas

- Conclave: Vaticano pede aos cardeais silêncio nas redes sociais

No Público:

- "Presidente da agência anticorrupção aluga carro reservado a ministros"

- "Entrevista. Gabor Maté, o médico do mal-estar dos nossos dias"

- "Mariana Mortágua. 'Os socialistas deram mau nome à esquerda em muitos casos'"

- "Dia do Trabalhador. Cuidadoras de idosos saem à rua: 'Fazemos tudo. Mas não somos valorizadas'"

- "Bairro 18 de Maio. 'Onde há 50 anos havia barracas, moradores ergueram um bairro com casas que agora são suas"

- "Legislativas. Debates perderam um milhão de espectadores"

- "Entrevista. Apagão? 'Já havia bastantes alertas em Portugal'"

- "Acordo fechado. Ucrânia garante apoio dos EUA em troca de minerais raros"

- "Caso Spinumviva. PSD admite investigação a 'fuga' de dados de Montenegro"

No Correio da Manhã:

- "Justiça não encontra pai de 'Macaco'. Acusado de desviar milhares dos bombeiros"

- "1.º de Maio saiu à rua. Portugueses trabalham mais que média da UE"

- "Quer o bicampeonato. Gyokeres mobiliza balneário"

- "Só avança contra o leão. Di María regressa mas fica fora do onze"

- "Montenegro inaugura hotel de cliente da empresa da sua família"

- "Caos na saúde. Está proibido o fecho de urgências"

- "Tinha 62 anos. PJ investiga. Realizadora da Eurovisão morre em fogo"

- "Eleições. Bispos pedem uma campanha honesta"

- "Cacém. Idosa ventilada morre durante o apagão"

- "CMTV tem o melhor abril de sempre"

No Diário de Notícias:

- "1.º de Maio. Milhares desfilaram para pedir 'melhores salários' e contra o 'logro que nos vendem há décadas'"

- "Autoeuropa escapa ao apagão e mitiga impacto na economia"

- "Rui Tavares, co-porta-voz do Livre. 'Temos de dizer às pessoas que há uma alternativa política do progresso e da ecologia'"

- "Poiares Maduro: 'Falta de controlo torna o desporto apetecível para criminosos'"

- "Maria Barroso. 'Sempre coerente', faria hoje 100 anos"

- "Urgências. Plano de verão não impedirá fechos"

No Jornal de Notícias:

- "Universitários reforçam investimento milionário nas semanas académicas"

- "A luta contínua. Trabalhadores encheram as ruas no 1.º de Maio, não desistindo de exigir melhores salários"

- "Popularidade. Marcelo é o político preferido dos portugueses"

- "13 de Maio. Autoridades apostam na segurança dos peregrinos"

- "Spinumviva. Oposição a uma só voz nas críticas a Montenegro"

- "Viseu. Quatro anos na cadeia por abusar da filha num palheiro"

- "Braga. Despiste contra poste elétrico mata dois jovens"

- "Vila do Conde. Outlet cresce com invasão de clientes espanhóis"

- "Ílhavo. Autarquia discute novos acesso fluviais às praias"

- "FC Porto. Anselmi quer ficar no Dragão 'até 2027, no mínimo'"

No Negócios:

- "Entrevista. Manuel Maria Teixeira Duarte. 'Esperamos fazer 20% da obra da alta velocidade'. Presidente do grupo Teixeira Duarte revela que vão usar empreendimentos da Quinta de Cravel e Vila Rio para ajudar a pagar dívida à banca"

- "Efeito Trump obriga AD e PS a ajustarem propostas eleitorais"

- "Entrevista a Domingos Fezas Vital. 'A Igreja não esconde que está a atravessar um mau período'"

- "Taxas de juro. Euribor a caminho de derrubar a barreira de 2%"

- "Warren Buffett. Meio mundo vai a Omaha para ouvir a palavra do guru"

- "Segurança Social. Dois terços dos beneficiários do CSI são mulheres"

No Jornal Económico:

- "Dívida global soberana em risco de descontrolo"

- "'É a luta de David contra Golias e o David ganha muitas vezes'. Entrevista. Nuno Cunha Rodrigues é o presidente da Autoridade da Concorrência desde 2023.

- "Elas são a exceção. A elite portuguesa é masculina, urbana e pouco rica. Estudo aponta Fernanda Amorim, Paula Amorim e Cláudia Azevedo como únicas mulheres num grupo com 74 nomes"

- "Os dias do rádio a pilhas no dia do apagão"

- "Nunca entraram tão poucos processos nos tribunais fiscais"

- "Banco de Hong Kong quer Haitong. China continua em Lisboa"

- "Zoomarine vai ter um hotel e mais um parque temático"

- "Innowave cresce nos EUA e contraria recuo mundial"

No Record:

- "Sporting. Ataque a Trincão. Ingleses dispostos a duplicar salário do canhoto"

- "Hóquei em patins. Taça segue para Alvalade após 35 anos"

- "Benfica. Melhor Akturkoglu está de regresso. Ultrapassou dezenas de golos e de assistências de águia ao peito"

- "FC Porto-Moreirense. 'Obviamente fico!', Anselmi até fala em continuar além de 2027"

- "Entrevista. André Silva. 'Voltar à seleção é uma questão de tempo'"

- "Liga Europa. Ath. Bilbao 0 Man. United 3. Bis de Bruno deixa Amorim com um pé na final"

No O Jogo:

- "FC Porto-Moreirense. 'Fico até 2027, no mínimo'. Martín Anselmi diz estar '1000% comprometido' com o projeto e considera as críticas apenas ruído"

- "Sporting. 'Gyokeres é extraordinário, mas em livres eu era melhor'. André Cruz acredita no título e aponta o sueco à Premier League"

- "Benfica. Di María é dilema para Lage. Registos superiores sem o argentino"

- "António Silva feliz na Amoreira"

- "Braga. Moutinho, o motor que não gripa. Em grande forma perto dos 39 anos"

- "Liga Europa. Man. United com um pé na final. Bis de Bruno Fernandes na vitória em Bilbau (3-0)"

- "Arábia Saudita. [Jorge] Jesus sai do Al-Hilal"

- "Hóquei em patins. Leões erguem Taça de Portugal. Triunfo (6-3) na decisão frente à Oliveirense"

E no A Bola:

- "FC Porto sonda novo treinador. Imanol Alguacil, de saída da Real Sociedad, pode suceder a Anselmi. Houve conversas exploratórias com o homem que comanda os bascos há sete temporadas.

"Atual técnico diz-se 'imune ao ruído exterior', mas a SAD acautela a eventualidade da saída. 'Fico até 2027, no mínimo'. Martín Anselmi"

- "Arábia Saudita. [Jorge] Jesus deixa Al Hilal com um olho no Brasil"

- "Liga Europa. Bruno [Fernandes] bisa em noite de sonho para Ruben [Amorim]"

- "Benfica. Bilhetes esgotados para o Estoril"

- "Sporting. Biel é para emprestar, alternativas em estudo"

- "Hóquei em patins. Leão conquista Taça de Portugal"