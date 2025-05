Supremo Tribunal autoriza Trump a proibir pessoas transgénero nas forças armadas

O Supremo Tribunal autorizou hoje Donald Trump a proibir as pessoas transgénero das forças armadas, enquanto decorrem vários processos judiciais.

A instituição interveio assim na contestação a uma norma que desqualifica as pessoas transgénero para o serviço militar.

Os três juízes liberais do Supremo afirmaram que, pela sua parte, mantinham a norma em suspenso.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro, Trump tem-se esforçado por fazer recuar os direitos das pessoas transgénero. Entre as suas ações está uma ordem executiva onde considera que a identidade sexual dos militares transgénero "conflitua com o compromisso de um soldado para com um estilo de vida honrado, verdadeiro e disciplinado, incluindo a sua vida pessoal", além de prejudicar a prontidão militar.