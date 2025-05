Benfica vai exercer opção de compra sobre ações de Luís Filipe Vieira

O Benfica quer adquirir as ações correspondentes a 3,28% da SAD 'encarnada' que foram penhoradas ao antigo presidente Luís Filipe Vieira no âmbito de um processo executivo, anunciou hoje em comunicado o clube lisboeta.

"O Sport Lisboa e Benfica informa os seus sócios e adeptos que tem vindo a acompanhar ao longo dos últimos meses com toda a atenção e rigor o processo executivo onde foram penhoradas ações detidas por Luís Filipe Vieira. Nesse sentido, comunicou atempadamente ao tribunal competente o seu direito de preferência sobre as referidas ações no âmbito do leilão previsto", lê-se no documento divulgado através do sítio de internet das 'águias'.

Adicionalmente, o Benfica vincou que "tudo fará no superior interesse do clube para adquirir esse volume de ações, que representa 3,28% do capital da SAD".

Esta "posição oficial" do emblema liderado por Rui Costa surgiu no mesmo dia em que o jornal Negócios avançou que o bloco de títulos que estava nas mãos de Vieira vai ser colocado em leilão pela casa de investimentos espanhola JB Capital, e que o Benfica ia exercer a sua opção de compra sobre as mesmas.

Segundo a notícia hoje publicada pelo diário especializado em economia e finanças, as ações do antigo presidente do Benfica foram arrestadas pelo Novo Banco em novembro de 2021, em resultado de uma providência cautelar paralela a uma ação executiva na qual o banco reclamava o pagamento de 7,5 milhões de euros de um financiamento feito à Promovalor.

Como a dívida não foi saldada, o Novo Banco acionou as livranças pessoais dadas por Luís Filipe Vieira, entre as quais se incluía a participação na SAD encarnada.

O leilão vai decorrer por iniciativa do agente de execução do processo que mandatou a JB Capital para alienar a referida participação.

A posição de 3,28% corresponde a um total de 753.615 ações e, face à cotação de fecho da sessão de hoje da Euronext Lisboa, de quase 4 euros por título (3,9495 euros), equivalem a um montante próximo de três milhões de euros (2,97 milhões de euros).