Criação de parque de estacionamento e serviço 'shuttle'

Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, destacou na sessão solene comemorativa do Dia do Município que continuará a haver investimento municipal no concelho. Ele citou como exemplo a recuperação do Cemitério do Porto da Cruz, que está a ser investido cerca de 5 milhões de euros.

Franco aproveitou a presença do Governo Regional para reclamar acesso a financiamento comunitário para candidatar a construção de caminhos agrícolas e intervenções de limpeza e segurança na prevenção do risco. Pediu também contratos-programa e mobilidade de agentes de Proteção Civil (bombeiros).

Além disso, Franco abordou os constrangimentos no troço de acesso à Ponta de São Lourenço, Baía d' Abra, e propôs ao Governo a construção de zonas de estacionamento servidas por serviço "shuttle" até a Baía de Abra.