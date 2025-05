O presidente do Governo Regional aproveitou a sua visita à Ludoteca do Parque de Santa Catarina, esta manhã, para ensinar como se desenha um gato e uma mota. A partilha foi feita sob o olhar atento de Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, que prometeu afixar os desenhos nesse espaço.

Hoje assinala-se o 20.° aniversário da Ludoteca do Parque de Santa Catarina.