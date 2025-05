Legoland vai abrir em Julho maior parque temático do mundo em Xangai

A marca dinamarquesa LEGO, especializada em blocos de construção, vai inaugurar no próximo dia 05 de julho o seu maior parque temático do mundo em Xangai, no leste da China, avançou hoje a imprensa local.

O complexo, situado a cerca de 52 quilómetros a sudoeste do centro da cidade, contará com mais de 75 atrações e espetáculos distribuídos por oito zonas distintas, que incluem milhares de figuras construídas com cerca de 85 milhões de peças LEGO.

Os visitantes poderão ainda ver filmes da LEGO numa sala de cinema 4D, bem como alojar-se num hotel temático com 250 quartos, decorados segundo cinco ambientes diferentes inspirados neste universo de brinquedos reconhecido à escala global.

Atualmente, o parque encontra-se na fase final de construção: a entrada principal está concluída e as principais 24 atrações estão praticamente prontas. Cerca de mil colaboradores integrarão a equipa desde a abertura.

O grande destaque do parque será a zona "Miniland", uma recriação, construída integralmente com blocos LEGO -- com um peso total superior a 45 toneladas -- de algumas das áreas mais emblemáticas de Xangai, assim como de outros ícones culturais e turísticos da China.

Entre os espetáculos previstos, destaca-se o primeiro espetáculo do mundo dedicado à série "Monkie Kid", da LEGO, inspirada no Rei Macaco, da obra clássica chinesa Jornada ao Oeste.

A Legoland Xangai já iniciou a venda de passes de temporada e bilhetes para visitas exclusivas, que incluem estadias no hotel temático.

"Conhecemos bem este mercado e estamos entusiasmados com o seu potencial. Este complexo será uma referência e ponto de encontro para todos os fãs da LEGO na China", afirmou Fiona Eastwood, diretora executiva da Merlin Entertainments, o grupo britânico responsável pela gestão dos parques Legoland.

De acordo com a empresa, mais de 55 milhões de pessoas vivem a duas horas -- ou menos -- de carro da localização do novo parque.

Recorde-se que Xangai inaugurou em 2016 o primeiro parque Disneylândia na China continental -- depois da abertura do parque de Hong Kong, em 2005 -- e tem já prevista, para 2027, a abertura de um novo complexo temático dedicado ao universo cinematográfico de Harry Potter.