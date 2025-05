SREI e autarquia da Ponta do Sol abordaram a problemática inerente à segurança das escarpas

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reuniu-se, esta sexta-feira, com a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro. Uma reunião agendada na sequência do acidente que vitimou um turista português, na Madalena do Mar, após a queda de uma pedra da escarpa junto ao 'bairro dos pescadores'.

Neste encontro, conforme nota à imprensa da SREI, as partes envolvidas abordaram a problemática inerente à segurança das escarpas, sob jurisdição do município, e o acesso indevido, particularmente por parte de turistas, a zonas de acesso interdito ou condicionado.

O Governo Regional, por meio desta iniciativa, "reafirma o seu compromisso em trabalhar de forma preventiva e coordenada com as entidades locais, com o objetivo de mitigar os impactos decorrentes de fenómenos naturais ou outras situações adversas que possam representar riscos à segurança da população da Região e daqueles que nos visitam".