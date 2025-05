Tráfego médio diário ponderado na Via Rápida aumentou 6,0%

A contagem de tráfego rodoviário nos primeiros três meses de 2025 na Madeira, calcula um aumento de 4,7% na Via Rápida e 5,2% nas Vias Expresso, face ao mesmo período de 2024, contudo o tráfego médio ponderado aponta para aumentos de 6% e 6,9%, respectivamente.

Segundo a informação disponibilizada pela Direção Regional de Estradas (DRE) e divulgada hoje pela DREM, no 1.º trimestre de 2025, "nas vias concessionadas, o tráfego de ligeiros aumentou em ambas (+4,7% na Via Rápida; +5,1% nas Vias Expresso)", bem como "se registaram aumentos homólogos no tráfego de pesados, na Via Rápida (+5,8%) e nas Vias Expresso (+8,0%)".

No entanto, como referido no cálculo do tráfego médio diário ponderado, que "corresponde ao número de veículos, que, em média, percorrem todos os dias o comprimento de cada estrada, "no primeiro trimestre de 2025, foram registados, em termos médios diários, cerca de 37,3 mil veículos na Via Rápida e 7,0 mil nas Vias Expresso, significando aumentos homólogos de 6,0% e de 6,9%, pela mesma ordem", refere a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"Tal como nas contagens, foi a evolução do tráfego de ligeiros (+6,0% na Via Rápida; +6,8% nas Vias Expresso) que determinou a variação total, uma vez que a reduzida expressão do tráfego dos veículos pesados (representando, respetivamente, 2,2% e 2,1% do total) teve pouco impacto na evolução do indicador no seu conjunto. Ainda assim, o tráfego de pesados aumentou 6,8% na Via Rápida e 11,5% nas Vias Expresso", assinala.