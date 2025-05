Governo dos EUA pede a Supremo Tribunal que agência de Musk aceda a dados da Segurança Social

A Administração norte-americana pediu hoje ao Supremo Tribunal que permita ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Musk, que aceda aos sistemas da Segurança Social, que contêm dados pessoais de milhões de cidadãos.

O recurso da Administração de Donald Trump seguiu-se à decisão de um juiz em Maryland de restringir o acesso aos referidos dados pela equipa do DOGE, ao abrigo das leis federais de privacidade.

De acordo com os documentos judiciais, a Segurança Social mantém registos pessoais de quase todas as pessoas no país, incluindo registos escolares, dados bancários, informações salariais e registos médicos e de saúde mental dos beneficiários de ajudas.

Encarregado de cortar despesas do Estado, Musk tem-se concentrado na Segurança Social como um alegado foco de fraude, descrevendo-a como um "esquema Ponzi" e insistindo que reduzir o desperdício no programa é uma forma importante de cortar nas despesas do governo.

A ação judicial foi originalmente interposta por um grupo de sindicatos e reformados representados pelo grupo Democracy Forward.

A decisão da juíza distrital Ellen Hollander, em Maryland, que interditou os sistemas de Segurança Social ao o DOGE permitiu aos funcionários deste acesso a dados truncados ou despojados de qualquer elemento pessoalmente identificável.

Musk e o DOGE têm sido responsáveis pela redução drástica ou mesmo extinção de agências governamentais, que já levaram ao despedimento de milhares de funcionários públicos.