Administração Trump defende mais terapia comportamental para jovens transgénero

A Administração Trump divulgou hoje uma revisão dos cuidados de saúde para jovens transgénero, que defende uma maior dependência da terapia comportamental ao invés de cuidados médicos alargados de afirmação de género nos Estados Unidos.

"O nosso dever é proteger as crianças da nossa nação -- não as expor a intervenções médicas não comprovadas e irreversíveis. Devemos seguir o padrão de ouro da ciência e não agendas ativistas", disse o diretor do Departamento de Saúde norte-americano, Jay Bhattacharya, citado em comunicado.

O relatório de "melhores práticas" da Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos questiona os padrões para o tratamento de jovens transgénero emitidos pela Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgénero (WPATH).

O documento é uma resposta a uma ordem executiva emitida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, alguns dias após ter iniciado o seu segundo mandato, que refere que o governo federal não deve apoiar as transições de género para menores de 19 anos.

O HHS explicou, no entanto, que o relatório não é uma orientação clínica e não faz qualquer recomendação política, limitando-se ao tratamento em jovens e não em adultos.

De acordo com os padrões utilizados nos Estados Unidos, o atendimento de afirmação de género para jovens transgénero inclui terapia de apoio e pode -- nem sempre -- envolver bloqueadores de puberdade ou tratamento hormonal. As cirurgias de afirmação de género para menores são raras.

Um juiz bloqueou partes importantes da ordem de Trump, que inclui a negação de bolsas de investigação e educação para escolas de medicina, hospitais e outras instituições que prestam cuidados de afirmação de género a pessoas com 18 anos ou menos. Várias unidades hospitalares deixaram de prestar cuidados.

Na segunda-feira, a Casa Branca disse que, desde que Trump tomou posse, o HHS eliminou 215 bolsas, no total de 477 milhões de dólares (cerca de 422,8 milhões de euros ao câmbio atual), para investigação ou educação sobre tratamento da afirmação de género.

A maioria dos Estados controlados por republicanos também adotou proibições ou restrições aos cuidados de afirmação de género.

A ordem executiva de 28 de janeiro está entre várias políticas governamentais que visam negar a existência de pessoas transgénero.

Trump ordenou ainda que o governo identifique as pessoas como homens ou mulheres em vez de aceitar um conceito de género no qual as pessoas se enquadram num espetro, retire os membros transgénero do serviço militar e proíba as mulheres e raparigas transgénero de competições desportivas que correspondam ao seu género.