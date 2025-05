Eduardo Jesus promete rever o Plano de Ordenamento Turístico da Madeira

Juntar turismo, ambiente e cultura numa mesma secretaria não foi "fruto do acaso" mas, sim, "uma visão de futuro". A garantia é de Eduardo Jesus, o segundo secretário regional a apresentar o programa de Governo.

"Turismo, ambiente e cultura, juntos, traduzem uma nova visão", sublinha o governante que considera que sector do turismo deve continuar a ser "opilar da economia", mas deve ser "valorizador da cultura e do bem,-estar da população".

O turismo registou, em 2024, um "elevado nível de performance", com uma taxa média anual de ocupação de 66,8% e proveitos totais de 756 milhões de euros.

Um "destino turístico sustentável" que constitui uma base sólida para "fazer mais e melhor". Desde logo com a revisão do Plano de Ordenamento Turístico e das estratégias a longo prazo.

Na cultura, a defesa do património e apoio aos agentes do sector, serão garantias de continuidade.

O secretário regional de Turismo, Ambiente Cultura também garante que serão reforçados instrumentos de ordenamento e protecção ambiental, apoio à investigação e parcerias no ambiente.

Eduardo Jesus quer apostar na inspecção ambiental e deixou essa garantia.

No ordenamento do território considera que estão reunidas as condições para revisão e acualização de planos e estratégias.

Na política florestal, reforça a aposta na prevenção de incêndios, ampliar a rede de percursos pedestres e a regularização do acesso aos pontos turísticos sensíveis.