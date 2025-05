"Um pasquim há de ser sempre um pasquim, seja em que formato for", diz Carlos Silva

O debate do programa da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia começou há mais de uma hora e meia e só agora foi abordado um dos sectores da tutela de Jorge Carvalho: a comunicação social.

Carlos Silva, deputado do JPP, considera grave que, no programa da SRE, a administração da justiça e a comunicação social tenham pouco mais do que meia página.

O deputado comentou o apoio à digitalização dos meios de comunicação e à manutenção dos postos de trabalho e não deixou de referir o que considera ser o domínio dos "grandes grupos económicos".

Para Carlos Silva, "um pasquim há de ser sempre um pasquim, seja em que formato for". Não esclareceu a que meios de comunicação se referia, nem se eram os legalmente constituídos ou os anónimos.